Staßfurt . Ein 58-Jähriger hat in Staßfurt (Salzlandkreis) vermutlich seine acht Jahre jüngere Ehefrau erstochen und seinen Sohn mit einem Messer schwer verletzt. Die 50-Jährige starb noch am Freitagabend in der Wohnung, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der 26 Jahre alte Sohn schleppte sich aus dem Gebäude schwer verletzt auf die Straße. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat, die sich gegen 22.15 in der Straße der Deutschen Einheit ereignete. Nach ihm wird gefahndet. Die Hintergründe zu der Familientragödie blieben zunächst völlig unklar.

LVZ