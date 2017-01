600 Beamte im Einsatz: Großeinsatz der Polizei in Dresden gegen Diebesbande

Dresden. In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei am Mittwochmorgen im Großraum Dresden gegen eine internationale mutmaßliche Diebesbande vorgegangen. Mehr als 30 Objekte wurden durchsucht. Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde dabei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Insgesamt seien gut 600 Beamte an dem Einsatz beteiligt, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna, Martin Ebermann.

Bei den Beschuldigten handelt es sich vorwiegend um Osteuropäer, aber auch Asiaten und Deutsche seien unter den mutmaßlichen Tätern. „Es ist eine bunte internationale Mischung.“ Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Beschuldigten banden- und gewerbsmäßigen Diebstahl und Hehlerei vor. Details zum Diebesgut wurden nicht mitgeteilt. Zehn Haftbefehle liegen vor, mindestens einer wurde vollgestreckt.

LVZ