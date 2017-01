Suhl - . Bei einer Winterwanderung in der Nähe von Suhl ist eine 61-Jährige tödlich verunglückt. Sie sei am Sonntagnachmittag zusammen mit ihrem Ehemann auf schwer zugänglichen Waldwegen und auch quer durch den Wald gelaufen, berichtete Polizeisprecherin Julia Kohl am Montag.

Bewohner von Suhl-Döllberg hätten am Abend Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Mit Unterstützung von Feuerwehr, Bergwacht und einer Rettungshundestaffel wurde dann der 63 Jahre alte Mann stark unterkühlt gefunden. Er berichtete, dass er gestürzt sei und das Bewusstsein verloren habe. Außerdem vermisste er seine Frau, die sich noch in der Umgebung aufhalten sollte.

Sie wurde laut Polizei erst gegen 2.00 Uhr entdeckt - für sie kam jede Hilfe zu spät. Offensichtlich sei sie bei hohem Schnee und vereisten Wegen gestürzt und habe sich schwer verletzt, erklärte Kohl. In der Nacht herrschten zweistellige Minusgrade.

Nähere Erkenntnisse zu den Todesumständen erhoffen sich die Ermittler auch von der Obduktion. Wann ein Ergebnis vorliegt, konnte Kohl aber noch nicht sagen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Es werde von einem Unfall ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von LVZ