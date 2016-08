Leipzig/Zwickau. Tödliches Beziehungsdrama: Ein 61-Jähriger hat in Zwickau seine von ihm getrennt lebende 61 Jahre alte Ehefrau niedergestochen. Die 72 Jahre alte Schwägerin überlebte die Attacke schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie habe kurz nach der Tat in ihrer Wohnung am Mittwochmorgen einen Notruf absetzen können, während für ihre Schwester jede Hilfe zu spät gekommen sei. Nur wenige Minuten später sprang der Angreifer etwa 350 Meter vom Tatort entfernt aus dem Fenster einer Wohnung und kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den näheren Umständen der Beziehungstat.

