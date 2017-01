Zwickau - . Beim Zusammenstoß mit einem Laster auf der Autobahn A72 (Chemnitz-Hof) ist der 66-jährige Fahrer eines Kleinbusses getötet worden. Er war am Samstag zwischen den Anschlüssen Zwickau Ost und West aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Lastzug aufgefahren, teilte die Polizei in Zwickau mit.

Der 66-Jährige sei durch den heftigen Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen. Der 31-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Am Bus entstand Totalschaden.

Von LVZ