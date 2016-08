Gera/Leipzig. Nach einer Serie von Einbrüchen in Agrarbetriebe in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft Gera Anklage gegen zwei Männer aus der Nähe von Torgau erhoben. Der Vorwurf laute auf gewerbsmäßigen Diebstahl im besonders schweren Fall, sagte Behördensprecher Jens Wörmann am Mittwoch. Ursprünglich war von etwa 130 Einbrüchen ausgegangen worden. Die Ermittlungen hätten aber nur 50 Fälle erhärten können, sagte er. Dabei sei ein Schaden von rund 680 000 Euro angerichtet worden. Über die Anklageerhebung hatte am Mittwoch der MDR Thüringen berichtet.

Die beiden Männer waren vor gut einem Jahr auf frischer Tat in Reichenbach im Vogtland von Spezialkräften festgenommen worden. Dabei war nach früheren Angaben einer von ihnen mit einer Eisenstange auf die Beamten losgegangen, die daraufhin geschossen und ihre Kontrahenten am Bein verletzt hatten. Die Haftbefehle gegen die heute 40 und 53 Jahre alten Männer sind derzeit außer Vollzug. Sie sind laut Staatsanwaltschaft bereits einschlägig vorbestraft.

Den Ermittlungen nach sind sie bei ihren Beutezügen von Dezember 2012 bis Juli 2015 stets gleich vorgegangen. Sie brachen in abgelegene Landwirtschaftsbetriebe ein und schweißten dort den Tresor auf. Daraus hätten sie dann Bargeld mitgenommen und Spuren mit Hilfe von Feuerlöschern beseitigt, erläuterte Wörmann. Um ihnen die Einbrüche trotzdem zuordnen zu können, stützt sich die Anklage etwa auf Funkzellenauswertungen von Handys. Insgesamt hätten die Männer 230 000 Euro erbeutet und einen weiteren Sachschaden in fast doppelter Höhe angerichtet.

Die Anklage bezieht sich laut Wörmann auf 23 Betriebe in Thüringen, 25 in Sachsen und zwei in Sachsen-Anhalt. Die Anklageschrift sei beim Landgericht Gera eingereicht worden, ein Termin für den Prozessbeginn gebe es noch nicht.

