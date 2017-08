Plauen/Leipzig. Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist in Plauen (Vogtlandkreis) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit seinem Elektrofahrrad offensichtlich in einer Kurve von der abschüssigen Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Ein Spaziergänger fand den Toten in der Nacht zum Samstag.

dpa