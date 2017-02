Zwenkau. Gleich drei Autos sind laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag aufeinander aufgefahren, weil eine 71-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Pkw waren stadteinwärts auf der Pegauer Straße unterwegs, als ein voranfahrender 62-Jähriger verkehrsbedingt bremsen musste. Der hinter ihm fahrende 63-Jährige verringerte noch rechtzeitig seine Geschwindigkeit, der dritte Wagen in der Reihe fuhr jedoch ungebremst auf.

Durch den Aufprall wurden die drei Wagen ineinandergeschoben, verletzt wurde dabei niemand. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem der 71-Jährigen feststellten, führten sie einen Vortest durch. Da dieser einen Wer von 0,36 ergab, wollten sie eine Blutentnahme anordnen, die die Frau jedoch verweigerte. Die Polizei informierte daraufhin den Bereitschaftsrichter, der die Blutentnahme anordnete. Die Frau hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. Die Fahrerlaubnis wurde ihr entzogen. An den drei Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

nqq