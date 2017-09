74-jähriger Radfahrer stürzt und verstirbt in Markkleeberg

Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend in Markkleeberg tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.50 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Fußweg entlang des Auenhainer Strand des Markkleeberger Sees in Richtung Wachau unterwegs. Nach der Wohnsiedlung „Seeblick“ kam zu Fall. Als Grund für den plötzlichen Sturz werden gesundheitliche Probleme des Seniors vermutet. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sein Leichnam wurde mittlerweile in die Rechtsmedizin überstellt.

joka

In einer ersten Fassung war noch vom Auenhainer See die Rede, gemeint war natürlich der Auenhainer Strand am Markkleeberger See.