83-jähriger Mann aus Delitzsch wird vermisst – er könnte in Leipzig sein

Delitzsch. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-Jährigen aus Delitzsch. Gustav Queitzsch wird seit dem 24. Juli vermisst. Er leidet an Demenz und benötigt laut Polizei dringend medizinische Hilfe. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass Gustav Queitzsch etwas passiert ist oder er sich absichtlich etwas angetan hat. Der 83-Jährige wollte am 24. Juli selbstständig einige Arzttermine wahrnehmen und verließ die Wohnung gegen 8 Uhr – kehrte allerdings nicht zurück. Später stellte sich heraus, dass er bei den Ärzten nicht aufgetaucht war.

Gustav Queitzsch aus Delitzsch wird seit dem 24. Juli vermisst. Quelle: Polizei

Gustav Queitzsch lebt mit seiner Ehefrau erst seit fünf Jahren in Delitzsch, zuvor wohnten sie in Leipzig. Deshalb ist es nach Angaben der Polizei möglich, dass der 83-Jährige an seinen ehemaligen Wohnort in der Volksgartenstraße in Schönefeld zurückkehrt.

Er wird wie folgt beschrieben:

– scheinbares Alter: 80 - 85 Jahre,

– 170 cm gros,

– schlanke Gestalt,

– blasse Haut

– grau/weise, kurze Haare,

– braune Augen,

– graue buschige Augenbrauen,

– spricht Deutsch mit sächsischem Dialekt,

Bekleidung:

– dunkelbraune Wildlederjacke,

– schwarze Hose, beigefarbene Schuhe,

– braunes Poloshirt mit beigefarbenen Streifen,

Mitgeführte Gegenstände:

– dunkelblaue Herrentasche,

– Portemonnaie mit AOK-Versicherungskarte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe und fragt: Wer hat Herrn Queitzsch seit dem 24. Juli 2017 gesehen oder weiß, wo er sich aufhält? Hat ihn jemand in Leipzig, speziell im Stadtteil Schönefeld gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66, zu melden.

