Leipzig/Meerane. Beim Brand in einem Pflegeheim in Meerane (Landkreis Zwickau) ist am Montag ein 85-Jähriger ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in Zwickau in der Wohnung des Mannes in der ersten Etage aus. Die Ursache ist noch unklar. Zehn weitere Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Insgesamt wurden zwölf Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flammen bis zum Nachmittag löschen.

LVZ