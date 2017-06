Schkeuditz - . Die Autobahn 14 ist am Dienstag nach einem Unfall mit fünf Autos am Schkeuditzer Kreuz bei Leipzig gesperrt worden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde ein Mensch verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde an den Unfallort gerufen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in Fahrtrichtung Dresden. Es bildete sich ein Stau.

Von LVZ