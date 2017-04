Magdeburg. Bei einer Abitur-Feier im Magdeburger Stadtpark ist ein 23-Jähriger brutal zusammengeschlagen worden. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Unbekannter den 23-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache am Freitagabend gegen 19.45 Uhr an und schlug ihn zu Boden. Ein weiterer Angreifer trat anschließend auf das Opfer ein. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen der Tat. In Magdeburg feierten am Freitagabend zahlreiche Schülerinnen und Schüler das Ende ihrer Schulzeit.

Von LVZ