Magdeburg. Ein achtjähriges Mädchen ist in Magdeburg von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Freitagmorgen an einer Haltestelle auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 27 Jahre alte Fahrer eines herannahenden Autos habe das Kind wegen mehrerer Werbetafeln und der Haltestelle zu spät gesehen und stieß mit ihm zusammen. Die Achtjährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Von LVZ