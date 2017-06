Rackwitz. Ein Siebenjähriger ist am Sonntagnachmittag in Rackwitz mit seiner Mutter auf der Friedensstraße geradelt, als ein angeleinter Mischlingshund auf die beiden zurannte. Nach Angaben der Polizei biss der Hund dem Kind in die rechte Wade, wodurch der Junge verletzt wurde. Er kam in ärztliche Behandlung. Gegen die Besitzerin des Hundes wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

