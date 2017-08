Angriff mit unbekannter Substanz auf Straßenbahn-Fahrer

Halle. Unbekannte haben einen Straßenbahnfahrer in Halle mit einer unbekannten Substanz verletzt. Um welche Substanz es sich genau handle, könne man im Nachhinein nicht mehr feststellen, teilte die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen mit. Alle Anzeichen deuteten aber auf Reizgas hin.

Der Bahnfahrer hatte am Mittwochabend die Fahrerkabine verlassen, um eine Weiche einzustellen. Als er wieder einstieg und losfuhr, habe er einen Hustenreiz und Augenreizungen bemerkt. An der nächsten Station hielt er an und informierte die Rettungssanitäter. Er wurde ambulant behandelt.

Zuvor hatten Zeugen zwei Männer außerhalb des Zuges gesehen. Die Polizei vermutet, dass die Substanz durch ein geöffnetes Fenster in die Kabine gelangte. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

LVZ