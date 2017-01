Naunhof. Nachdem ein 29-Jähriger mit seinem BMW auf das Gespann eines Kleinlasters vom Modell Iveco aus Polen auffuhr, wurde der Doppelachsanhänger entkoppelt und krachte in die Mittelleitplanke. Wie Maria Braunsdorf, Pressesprecherin der Polizei in Leipzig, mitteilte, konnte der 46-jährige Fahrer eines nachfolgenden Audi nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Anhänger auf. Beide Autofahrer wurden dabei verletzt. Der 24-jährige Iveco-Fahrer blieb unverletzt.

Zuvor war ein BMW auf den Laster aufgefahren. Quelle: Frank Schmidt

So geschehen in der Nacht zum Freitag gegen 21.30 Uhr auf der A14 am Kilometer 64,3 und damit zwischen dem Autobahndreieck Parthenaue und Naunhof, kurz vor der Abfahrt Naunhof in Richtung Dresden. Die Folgen waren neben den verletzten Personen, die vom Rettungsdienst in Obhut genommen worden, hoher Sachschaden und ein kilometerlanger Stau bei um die Minus acht Grad Celsius auf voll gesperrter Autobahn in Richtung Süden. Da Ladung auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, musste auch die Fahrtrichtung Magdeburg kurzzeitig gesperrt werden.

Von Frank Schmidt