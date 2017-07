Dresden. Zwei junge Männer haben in Dresden Asylbewerber aus Libyen beschimpft und geschlagen. Dabei zeigte einer der Männer in der Nacht zum Sonntag den Hitlergruß und rief "Heil Hitler", wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Libyer sei leicht verletzt worden, ebenso wie ein 20 Jahre alter Deutscher, der versucht hatte zu schlichten.

Gegen die 25 und 19 Jahre alten deutschen Verdächtigen wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei beiden Männern wurde mehr als ein Promille Alkohol gemessen.

LVZ