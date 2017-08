Aufenthaltsverbote für straffällige Asylbewerber in Dresden

Dresden - . Die Polizei in Dresden hat erstmals straffällig gewordenen Asylbewerbern Aufenthaltsverbote für den Bereich der Äußeren Neustadt erteilt. Betroffen von der Maßnahme seien ein 21-jähriger Eritreer sowie ein 23-jähriger Libyer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer dürfen sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr in einem genau bestimmten Bereich nicht mehr blicken lassen.

Begründet wird die Maßnahme damit, dass die Männer bereits mehrfach im Zusammenhang mit gefährlichen Körperverletzungen und Rauschgiftdelikten auffällig wurden. Die Straftaten hätten sie fast ausschließlich innerhalb des jetzt ausgesprochenen Verbotsbereichs begangen. „Wenn wir einen der Beiden antreffen, wird er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen“, kündigte Matthias Imhof, der Leiter des Polizeireviers Dresden-Nord an. Zudem drohen ihnen Zwangsgeld und Zwangshaft.

Die Äußere Neustadt ist den Angaben zufolge seit längerer Zeit ein Schwerpunkt für die Dresdner Polizei. Das Sicherheitsgefühl von Anwohnern, Gästen und Gewerbetreibenden sei zum Teil nachhaltig gestört, hieß es. Weitere Aufenthaltsverbote würden derzeit geprüft.

Von LVZ