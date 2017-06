Bei einem Unfall in Machern (Landkreis Leipzig) sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam ein Autofahrer in einer Kurve an der B107 ins Schleudern. Wie Einsatzkräfte vor Ort berichteten, überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und rutsche in den Straßengraben.