Magdeburg . Bei Randalen auf dem Magdeburger Hasselbachplatz ist ein Polizist schwer verletzt worden. 14 weitere Beamte erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. An den Auseinandersetzungen in der Nacht zum Samstag seien etwa 150 teils stark alkoholisierte und aggressive Personen beteiligt gewesen, darunter zahlreiche Fußball-Hooligans. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben mit Steinen und Flaschen beworfen, ein Polizist erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei nahm sieben Menschen in Gewahrsam.

Polizisten nehmen einen Randalierer in Gewahrsam. Quelle: dpa

Die Polizei ist nach eigenen Angaben regelmäßig auf dem zentralen Platz im Einsatz, um nächtliche Ruhestörungen und Straftaten zu verhindern. In der Nacht zum Samstag sei es erneut zu Körperverletzungen, Sachbeschädigungen sowie Flaschenwürfen gegen Polizeiautos gekommen. Als Beamte zu schlichten versuchten, sei die Situation gegen 2 Uhr eskaliert.

Bis in die Morgenstunden kam es immer wieder zu Körperverletzungen der aufgebrachten Menge untereinander und Übergriffen auf Polizisten. Pflastersteine und Verkehrsschilder wurden herausgerissen, Blumenkübel und Mülltonnen umgeworfen. Die Polizei war mit 110 Beamten im Einsatz, darunter auch Bundespolizisten. Es wurden zahlreiche Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

LVZ