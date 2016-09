Sandau. - Ein am Donnerstag in der Elbe bei Sandau (Landkreis Stendal) gefundenes Auto mit einer eingeschlossenen Leiche gehört einem vermissten Mann aus Stendal. Das Fahrzeug habe anhand des Kennzeichens dem Besitzer zugeordnet werden können, teilte die Polizei in Magdeburg am Freitag mit. Die Identität der Leiche soll mit Hilfe einer DNA-Analyse geklärt werden.

Der Besitzer des gefundenen Fahrzeugs wird seit 2009 vermisst und war bei seinem Verschwinden 29 Jahre alt. Ein Schiff hatte am Donnerstag das unter Wasser liegende Fahrzeug gestreift. Bei anschließenden Bergungsarbeiten wurden die skelettierten Überreste eines Menschen darin gefunden.

Von LVZ