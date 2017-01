Auto erfasst 16-jährigen Jugendlichen in Torgau

Leipzig. Ein 41-Jähriger nahm sich am Dienstagnachmittag in Torgau eines 16-Jährigen an, den er kurz zuvor mit seinem Wagen angefahren hatte. Der Autofahrer befuhr gegen 15.15 Uhr die Bundesstraße 182 in Richtung Zinna, als der Jugendliche in Höhe der Nordstraße auf die Fahrbahn trat. Der 41-Jährige versuchte noch, mit seinem PKW auszuweichen. Doch er erfasste den Fußgänger. Dieser stürzte auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe, bevor er auf die Straße fiel. Wie ein Zeuge später erklärte, schaute der Jugendliche nach oben auf ein Wohnhaus, als er achtlos die Straße betrat.

Offenbar stark benommen wollte der 16-Jährige weiterlaufen. Der 41-Jährige hielt den Jugendlichen jedoch an und setzte ihn in sein Auto. Dort wartete er, bis der Rettungswagen eintraf. Der 16-Jährige trug nur leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

joka