Auto erfasst Radfahrer - 16-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Schleusingen - . Nach einem Unfall in Schleusingen ist ein 16 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Er war gemeinsam mit einem 14-Jährigen am Mittwochabend auf der Umgehungsstraße des Ortes unterwegs, wie eine Polizeisprecherin in Suhl am Donnerstag sagte. Ein Autofahrer sah die Jungen zu spät und erfasste den 16-Jährigen.

Mit schweren Verletzungen kam der Jugendliche ins Krankenhaus, wo er später starb. Der 14-Jährige erlitt einen Schock. Die Jugendlichen waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich ohne Licht unterwegs gewesen.

Von LVZ