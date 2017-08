Auto fängt nach Zusammenstoß mit Lastwagen Feuer - Zwei Menschen getötet

Großbrembach. Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen sind zwei Menschen am Montagvormittag im Kreis Sömmerda in ihrem Auto verbrannt. Beim Überholen auf einer Landstraße bei Großbrembach seien sie mit ihrem Wagen in den Lastwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto geriet dabei unter den Laster und ging in Flammen auf. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät. Der Lastwagen-Fahrer konnte sich nach den Angaben aus seinem Fahrerhaus befreien - er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Flammen griffen auch auf den Lastwagen über. Zudem fuhr auf den Anhänger ein weiterer Wagen auf. Die beiden Insassen wurden laut Polizei ebenfalls verletzt und deswegen medizinisch versorgt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 80.000 Euro beziffert.

Die Identität der beiden Toten war vorerst unklar. Diese soll nun die Erfurter Kriminalpolizei klären. Auch wurde ein Gutachter hinzugezogen, um die Unfallursache genauer abzuklären. Außer Rettungsdienst und Polizei waren auch mehrere Freiwillige Feuerwehren der umliegenden Orte im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über der Unfallstelle, um Überblicksbilder zu machen.

LVZ