Rositz. Am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, hat sich auf der Karl-Marx-Straße in Rositz ein Unfall ereignet, bei dem vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war eine 51-jährige Fahrerin eines Mitsubishi mit einem Bus zusammengestoßen, der von der Haltstelle abfahren wollte. Drei Insassen im Alter von 34 bis 62 Jahren verletzten sich leicht, ebenso die 16 Jahre alte Beifahrerin der Frau. Sie kamen vorübergehend in ein Krankenhaus, konnten aber nach kurzer ärztlicher Behandlung entlassen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von LVZ