Bad Lausick/Ebersbach. Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße zwischen Buchheim und Ebersbach bei Bad Lausick sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Ein Dacia-Fahrer wollte auf der S49 wenden, ohne den herannahenden Verkehr zu beachten. Ein Clio konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Dacia in die Seite. Dabei wurde das Auto in den Graben geschoben. Die Feuerwehren von Ebersbach, Buchheim, Lauterbach und Bad Lausick rückten aus.

