Bad Gottleuba-Berggießhübel - . Auf der A17 (Prag-Dresden) hat sich am Mittwochmorgen ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt. Er sei in Richtung Dresden unterwegs gewesen und habe in Höhe Bad Gottleuba-Berggießhübel (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei in Dresden mit. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Ob andere Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst unklar.

Von LVZ