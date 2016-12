Wittenberg. Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Unfall in der Nähe von Wittenberg gestorben. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache kam die 21 Jahre alte Fahrerin am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in einer Kurve bei Seegrehna nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurden sie und drei weitere Mitfahrer schwer verletzt. Ein 26 Jahre alter Wittenberger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

LVZ