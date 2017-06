Nossen. Eine 29-jährige Fahrerin war am frühen Sonntagnachmittag mit ihrem Auto unterwegs auf der A14 in Richtung Magdeburg, als sie zunächst von einem Fahrzeug bedrängt wurde. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto, in dem drei Männer saßen, an der Anschlussstelle Nossen-Nord so nah an sie heran, dass die Frau erkennen konnte, dass die Männer sie aus dem Wagen heraus mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedrohten.

Die 29-Jährige rief die Polizei, welche sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Der Wagen des Trios konnte daraufhin in Höhe des Dreiecks Parthenaue gestoppt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten im Handschuhfach eine Spielzeugwaffe sowie ein Küchenmesser. Die Beamten stellten schließlich die Identitäten der Männer fest. Diese haben sich nun wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr zu verantworten.

nqq