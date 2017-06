Markkleeberg. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend in Markkleeberg zwei Kinder verletzt und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Täter gegen 18.15 Uhr von einem Grundstück über einen Fußweg auf die Friedrich-Ebert-Straße. Dabei übersah er einen sechs- und einen zehnjährigen Jungen, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren.

Die Kinder stürzten und mussten ambulant behandelt werden. An ihren Rädern entstanden Schäden in Höhe von rund 100 Euro. Der Fahrer hielt jedoch nicht an und floh stattdessen vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn.

chg