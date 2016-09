Leipzig. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9, zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Weißenfels, ist ein 52-Jähriger am Montagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd mitteilte, fuhr der Mann nach ersten Erkenntnissen gegen 12.20 Uhr mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf, dabei verkeilte sich der PKW unter dem Viehtransporter. Der 52-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Wegen des Unfalls musste die A9 in Fahrrichtung München zeitweise voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr auf zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei geführt. Wie lange die Verkehrseinschränkungen noch andauern sollen, war am Nachmittag noch unklar. Derzeit wird die Fahrbahn gereinigt.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zur genauen Höhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Beide Wagen mussten durch einen Hilfsdienst geborgen werden. Die Schweine auf dem Viehtransporter wurden auf einen anderen Lastwagen umgeladen.

luc