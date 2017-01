Markranstädt. Bei einem Verkehrsunfall im Markranstädter Ortsteil Albersdorf hat ein Autofahrer unter Drogen einen Telefonmast und ein Gebäude gerammt. Der 27-Jährige kam am Sonntag gegen neun Uhr von der Seebenischer Straße ab, wie die Polizei in Leipzig am Montag mitteilte. Der Telefonmast stürzte auf das Autodach, der Fahrer wurde leicht verletzt. Zwei Anwohner informierten die Beamten.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Einfluss von Amphetaminen und Cannabis stand. Sein Führerschein wurde einbehalten. Außerdem fanden die Beamten ein Tütchen Cannabis im Rucksack des Unfallverursachers.

Die Polizei musste die Straße voll sperren. Anschließend stellte sie fest, dass durch den umgestürzten Mast die Telefonleitung gekappt wurde. Das beschädigte Haus – ein ehemaliges Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Albersdorf – ist nun zudem einsturzgefährdet. Am Auto entstand Totalschaden. Die Summe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

jhz