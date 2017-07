Autoreifen geplatzt: Mutter und Baby bei Frohburg schwer verletzt

Frohburg. Am Freitag ereignete sich in den Abendstunden, gegen 21 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der A72. Die Fahrerin eines Toyota (60) fuhr aus Richtung Hof in Richtung Leipzig, als knapp zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frohburg an ihrem Pkw ein Reifen platzte. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, habe die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend kollidierte der Toyota mit der Schutzplanke. Zwei Insassen, eine 29-Jährige und ihre knapp einen Monat alte Tochter wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden, an der Schutzplanke Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Von LVZ