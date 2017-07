Grimma/Mutzschen. Auf der A14 in Richtung Dresden, unmittelbar hinter der Abfahrt Grimma, sind am Montagabend gegen 18 Uhr zwei Skoda-Pkws aneinandergeraten, wobei sich ein Fahrzeug davon überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Dem vorausgegangen war, dass eines der Fahrzeuge ins Schleudern geriet und dabei gegen das zweite Fahrzeug prallte. Während einer der beiden Fahrer mit dem Schrecken davon kam, musste der zweite Autolenker leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die bislang unklare Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Auf alle Fälle hatte der Crash Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr in Richtung Dresden, denn im Zuge der Rettungsmaßnahmen kam es zu einem kilometerlangen Rückstau, der bis zur Abfahrt Klinga reichte. Daran änderte auch nichts, dass viele Autofahrer die Abfahrt Grimma nutzten, um übers Land zu fahren, bis sie in Mutzschen wieder auf die A14 auffahren konnten.

Erst nach dem Abrücken der Rettungsfahrzeuge entspannte sich die Situation, da die Polizei die aufgestaute Blechlawine über den Standstreifen einspurig am Unfallort vorbeiführte. Doch mit der Bergung beider Unfallfahrzeuge kam es noch einmal kurzzeitig zur Sperrung der Richtungsfahrbahn Dresden. Gegen 20.30 Uhr rollte der Verkehr wieder reibungslos.

Zweiter Unfall zwischen Mutzschen und Grimma

Mit schweren Verletzungen musste ebenfalls am Montagabend gegen 19 Uhr der zunächst nicht ansprechbare Fahrer eines Citroën-Kleintransporters von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen aus seinem Wrack befreit werden, um in ein Krankenhaus transportiert werden zu können.

Ein zweiter Unfall ereignete sich auf der S38 zwischen Grimma und Mutzschen. Quelle: Frank Schmidt

Zuvor hatte er aus bislang unbekannten Gründen, jedoch bei regennasser Fahrbahn auf der S38 (Grimma-Mutzschen) zwischen Bröhsen und Pöhsig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam ins Schleudern, überschlug sich und landete danach im nahen Rapsfeld, wo das völlig demolierte Auto zum Stehen kam. Was zu dem Unfall geführt hatte, werde nun polizeilich untersucht. Sicher sei, dass es keine weiteren Unfallbeteiligten gab. Für die Rettungsmaßnahmen wurde die S38 in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr ungehindert am Unfallort vorbeifahren.

