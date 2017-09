Autos von Bundestagskandidaten in Dresden beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Wochenende sind in Dresden zwei Fahrzeuge von Bundestagskandidaten beschmiert und beschädigt worden. Das Auto eines AfD-Kandidaten stand von Donnerstagabend 18.00 Uhr bis Samstagmittag 13.00 Uhr auf dem Hinterhof in der Bergmannstraße im Dresdener Stadtteil Striesen. Laut Polizei wurde das Fahrzeug in dieser Zeit mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen beschmiert. In einem Bericht von „Radio Dresden“ hieß es, dass es sich um den Wagen des Dresdener AfD-Kandidaten Jens Maier handeln würde.

In der darauf folgenden Nacht wurde dann ein Wahlkampfauto von Bündnis 90/Die Grünen zum Ziel. Der Wagen war zu Wahlkampfzwecken mit dem Logo der Partei beklebt und wurde für Veranstaltungen genutzt. Von Samstagabend 21.30 Uhr bis Sonntagmittag 12.30 Uhr stand das Auto in der Fichtenstraße im Dresdener Ortsteil Leipziger Vorstadt. Dort wurde die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Wagens beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 2.000€.

Da die Polizei aufgrund der Ziele von politisch motivierten Taten ausgeht, hat das Operative Abwehrzentrum die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die sich während der Abstellzeiten in der näheren Umgebung beziehungsweise unmittelbaren Nähe der Fahrzeuge aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 48 32 23 3 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sie können Ihre Hinweise auch als E-Mail an: presse.oaz.pd-l@polizei.sachsen.de richten.

thiko/dpa