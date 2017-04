Weißenfels. Ein toter Säugling ist in Weißenfels (Burgenlandkreis) auf einem Grundstück versteckt entdeckt worden. Aufgrund der Umstände und der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass das Kind getötet wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Naumburg sagte. Der Säugling sei lebensfähig gewesen. Genauere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion des Kindes. Weitere Details, etwa zum Geschlecht, wollte die Staatsanwaltschaft aus taktischen Gründen zunächst nicht nennen. Ermittler suchen nach den Eltern des toten Babys. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung (online) berichtet.

Experten sicherten seit dem Fund am Montagnachmittag auf dem Gelände an der Zeitzer Straße Spuren. Es werde mit Hochdruck ermittelt, teilte die Polizei mit. Zudem werde eigens eine Ermittlungsgruppe gegründet, um den Fall aufzuklären. Wie viele Beamte dafür eingesetzt werden, stand zunächst nicht fest. Die Ermittler bitten um Hinweise zu auffälligen Beobachtungen. Gesucht würden Zeugen, die seit Karfreitag rund um den Fundort etwas bemerkt hätten, hieß es. Hilfreich könnten auch Hinweise zu Frauen sein, die kürzlich schwanger waren, jetzt aber kein Baby bei sich hätten.

Erst am Wochenende war im Burgenlandkreis ein Kind gewaltsam zu Tode gekommen. Eine 26 Jahre alte Frau hatte gestanden, in Naumburg ihren 14 Monate alten Sohn getötet zu haben. Das Kind starb an Stich- oder Schnittverletzungen. Die Frau sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tat ist unklar.

LVZ