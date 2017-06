Wilkau-Haßlau - . Im Fall der Babyleiche von Wilkau-Haßlau hat die Staatsanwaltschaft Zwickau die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Wer im Zeitraum März und April verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Fundortes gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau melden, teilte die Behörde am Samstag mit. Gleiches gilt für Frauen, die bis zum besagten Zeitraum schwanger waren und nun kein Kind mehr haben.

Obduktionsergebnis

„Nach dem Ergebnis der am Freitag durchgeführten Obduktion handelt es sich um einen neugeborenen Jungen, der mindestens 4 bis 6 Wochen am Fundort lag“, hieß es in der Mitteilung. Zum genauen Ergebnis der Obduktion mache man derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Am Donnerstagabend hatte ein Mann auf einer Wiese in dem westsächsischen Ort das tote Baby gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdeliktes.

Von LVZ