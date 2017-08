Bad Düben: Falsche Post von der Staatsanwaltschaft

Bad Düben. Eine 83 Jahre alte Frau in Bad Düben ist einer Betrugsmasche glücklicherweise nicht auf den Leim gegangen. In einem Schreiben der Berliner Staatsanwaltschaft ist sie zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 18 600 Euro aufgefordert worden. Zumindest eine Anzahlung in Höhe von 6200 Euro sollte sie leisten, teilte die Polizei am Freitag mit. Das kam der Seniorin jedoch skeptisch vor, „da sie sich als immer rechtschaffend und gesetzestreu betrachtet und auch gar nichts von einem Verfahren gegen sie wusste, erst recht nicht aus Berlin“, so die Polizei. Sie zog ihre Tochter zu Rate. Die erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Bereits am 2. August wurde ein weiterer gleich gelagerter Fall aus Bad Düben bekannt. Der Empfänger des Schreibens war hier bereits verstorben. Die Kriminalpolizei ermittelt nunmehr und warnt, dass es sich bei Strafbefehlen dieser Art um eine Betrugsmasche handelt. Bürger, die ähnliche Post bekommen, sollten sich sofort bei der örtlichen Polizei melden.

Von LVZ