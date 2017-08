Bahnverkehr zwischen Erfurt und Leipzig zeitweise eingestellt

Erfurt/Leipzig - . Die ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig ist wegen eines Unglücks in beide Richtungen gesperrt gewesen. Die Strecke in Richtung Leipzig, Halle, Dresden sowie Berlin sei am Dienstagvormittag für drei Stunden komplett dicht gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Auswirkungen hätten sich jedoch in Grenzen gehalten, weil der Berufsverkehr bereits vorüber gewesen sei. Am frühen Mittag wurde der Verkehr über die Strecke wieder aufgenommen.

Ein aus Berlin kommender Zug hatte am Morgen nach Angaben des Bundespolizei-Sprechers eine Person kurz vor dem Erfurter Hauptbahnhof erfasst und getötet. Zur Unfallursache konnte er zunächst keine Angaben machen. Die rund 200 Reisenden wurden mit einem anderen Zug bis zum Hauptbahnhof in Erfurt gebracht und sollten von dort aus gegebenenfalls weiterreisen.

Die Deutsche Bahn bestätigte die Sperrung auf der Strecke. Der. Nah- und Fernverkehr seien betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Züge seien jedoch nach kurzer Zeit über Weimar umgeleitet worden. Die Sprecherin rechnete jedoch noch bis zum frühen Nachmittag mit Verspätungen.

Von LVZ