Neukieritzsch/Leipzig. Im Fall eines völlig ausgebrannten Pkw am Neukieritzscher Sportplatz ermittelt die Polizei nicht nur wegen Brandstiftung, sondern auch wegen politischer Hintergründe der Tat. Wie das Operative Abwehrzentrum in Leipzig am Montag bestätigte, sei ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Es sei davon auszugehen, dass die Absender aus dem politisch-motivierten linken Spektrum stammen, so eine Sprecherin. Es werde intensiv ermittelt.

Am Neukieritzscher Sportplatz war in der Nacht zum Sonntag ein Pkw in Flammen aufgegangen und dabei völlig ausgebrannt. Ein nahe abgeparkter Transporter und ein weiteres Auto wurden ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr von Neukieritzsch musste ausrücken, um den Brand zu löschen.

In dem Schreiben nehmen die Autoren Bezug auf den Fahrer des ausgebrannten Autos, der in Borna Fußball spielen soll. Sie werfen ihm vor, an den Krawallen im linksalternativen Leipziger Stadtviertel Connewitz im Januar 2016 beteiligt gewesen zu sein. Dabei hatten mehr als 215 Gewalttätige, darunter Neonazis, Bars und Geschäfte in der Wolfgang-Heinze-Straße überfallen. Die Brandstifter vom Wochenende in Neukieritzsch sprechen von einer Vergeltungsaktion.

Von bis