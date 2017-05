Belgershain. Am Mittwochvormittag ist ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der S38 in Belgershain tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 11 Uhr mit seiner Honda PC 34 in Richtung Pomßen unterwegs und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im Gegenverkehr wurde er von einem herannahenden Sattelzug erfasst. Dessen Fahrer (28) konnte nicht schnell genug bremsen oder ausweichen und stieß frontal mit dem Biker zusammen.

Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle trotz eines Reanimationsversuches verstarb. Seine Honda ging zwischenzeitlich in Flammen auf und brannte komplett ab.

Die S38 musste voll gesperrt werden. Sachverständige kamen zur Unfallaufnahme vor Ort. Der leblose Körper des 28-Jährigen wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin überstellt, der Lkw-Fahrer, der unter einem Schock litt, wurde ärztlich behandelt.

Das Motorrad wurde durch die Polizei zwecks Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Der Lkw konnte nach einem Reifenwechsel weiter fahren. Den Schaden, der an dem Motorrad und dem Sattelzug entstand, schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Von bw