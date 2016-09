Grimma. Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagvormittag beim Versuch des Ladendiebstahls in Grimma erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei der erhofften Beute um einen Joghurtdrink und zwei Dosen Red Bull. Marktangestellte hatten beobachtet, wie der junge Berufsschüler die Getränke in seinen Rucksack gepackt hatte. Als er den Laden ohne zu Bezahlen verlassen wollte, wurde er von den Angestellten aufgehalten und versuchte wegzulaufen.

Die Flucht scheiterte aber, weil er von Mitarbeitern und Kunden aufgehalten wurde. Dabei stürzte der Jugendliche und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Eine Mitarbeiterin wurde außerdem an der Nase verletzt. Der junge Mann wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. Die Leipziger Beamten schlussfolgerten, dass Energy Drink wohl doch keine Flügel verleiht.

koku