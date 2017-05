Eilenburg. Eine besonders dreiste Betrugsmasche versuchten jetzt vier Unbekannte bei einem 79 Jahre alten Gartenbesitzer in Eilenburg. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Gartensparte An der Dobritzmark am Montag gegen 15 Uhr gerade bei wechselhaftem Wetter Gartenarbeit verrichtet, als ihn die Unbekannten ansprachen. Sie erklärten ihm, das Dach seiner Laube neu decken zu wollen. Dass der Mann ablehnte, schien sie dabei nicht zu beeindrucken.

So seien die Vier gleich mit einem Transporter an den Garten herangefahren und begannen trotz weiterer Einwände des Garteninhabers mit den Dachdeckerarbeiten. Etwa eine Stunde werkelten sie und ließen sich davon auch nicht abhalten, als der Mann nun auch seine Zweifel an der Qualität der dargebotenen Leistung äußerte. Nach der Beendigung ihrer Arbeit verlangten sie von dem 79-Jährigen einen völlig überzogenen Arbeitslohn von 3000 Euro. Das Geld könnte er auch gern von der Bank holen, wenn er es nicht dabeihätte, erklärten sie dem Mann. Als der 79–Jährige mit dem Fahrrad in Richtung Bank fuhr, folgten ihm die Unbekannten mit dem Transporter. Der Senior kannte aber verschiedene Schleichwege, bog mit dem Rad in eine für sie unpassierbare Schlippe ab und fuhr nach Hause. Dort alarmierte er dann die Polizei.

Als die Gesetzeshüter eintrafen, war der Transporter mit den vermeintlichen Handwerkern allerdings bereits verschwunden. Der Garteneigentümer erklärte, dass es sich vermutlich um Osteuropäer gehandelt habe – die Männer sahen demnach mitteleuropäisch aus, sprachen aber mit deutlichem slawischen Akzent.

Die Polizei appelliert nun an Betroffene in ähnlichen Fällen: Sofort die Polizei rufen und nicht erst die vermeintlichen Handwerker ihr Werk beginnen lassen!

Von kasto