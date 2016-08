Mit gefälschten Mails versuchen Betrüger im Internet an Geld zu kommen. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, nutzen die Kriminellen aus, dass viele Rechnungen mittlerweile nur noch online verschickt werden. In den gefälschten Mails geht es meist um vermeintlich geänderte Bankdaten.

Die Betrüger versuchen sich in den Nachrichtenaustausch zwischen Käufer und Verkäufer zu schalten. Dafür hacken sie sich auf einen der beteiligen Email-Server ein, um relevante Mails abzufangen. Die Mails werden dann mit verändertem Inhalt weiterverschickt. Bei den fraglichen Emailaccounts handelt es sich vor allem um ausländische Produktionsfirmen.

In einigen Fällen sollen sogar gefälschte Dokumente per Post verschickt worden sein. Bei den so umgeleiteten Beträgen handelt sich in den meisten Betrugsfällen um fünfstellige Summen. Um dem Betrug vorzubeugen, rät das LKA Sachsen dazu, Emails auf den richtigen Absender und Domainnamen zu prüfen. Im Zweifelsfall solle man telefonisch nachfragen. Außerdem sei es wichtig, die eigene Software immer auf dem neuesten Stand zu halten und wenn möglich digitale Signaturen zu nutzen.

