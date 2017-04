Neukirch - . Reichlich angetrunken ist eine Autofahrerin in Neukirch (Landkreis Bautzen) gegen einen Baum geprallt. Die 36-Jährige kam am Sonntag in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Ein Alkoholtest ergab 2,32 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Frau hatte Glück im Unglück und kam bei dem Unfall ohne Verletzungen davon.

Von LVZ