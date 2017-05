Hermsdorf. Zwei Männer haben in einem Supermarkt in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) Süßigkeiten und Schnaps gestohlen und noch vor Ort verzehrt. Die Diebe im Alter von 33 und 46 Jahren hätten am Montag im Laden mehrere kleine Flaschen Wodka und Whiskey-Cola getrunken, wie eine Polizeisprecherin in Jena am Dienstag sagte.

Anschließend bedrohten und beleidigten sie einen Ladendetektiv. Sie hätten den Laden bereits betrunken betreten. Der 33-Jährige hatte zudem ein Jagdmesser bei sich. Beide wurden festgenommen und sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Männer verweigerten laut Polizei einen Alkoholtest.

Von jhz