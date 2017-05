Leipzig. Der Fahrer eines VW Caddy hat sich am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn 9 bei Leipzig mit seinem Wagen überschlagen und landete in der Leitplanke. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in Richtung München unterwegs, als er in Höhe Großkugel die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Ab sechs Uhr musste die A9 in Richtung München voll gesperrt werden. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Wie die Einsatzkräfte schnell feststellten, hatte er Alkohol getrunken. Nach ersten Erkenntnissen lag der Pegel bei 1,32 Promille.

Die Bergung des Fahrzeugs ist mittlerweile abgeschlossen. An der Leitplanke sind Reparaturarbeiten nötig. Zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

