Zwickau - . Ein betrunkener Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Zwickau von einem Auto angefahren und dadurch schwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mann bog mit seinem Rad vom Parkplatz eines Supermarktes auf eine Straße nach links ab, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete. Dabei stieß er mit dem Auto eines 28-jährigen Fahrers zusammen. Der Radler musste ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,74 Promille.

Von LVZ