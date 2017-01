Halle - . Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Sachsen-Anhalt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Drei Streifenwagen hefteten sich in der Nacht zum Dienstag an das Heck seines Wagens und verfolgten ihn von der Autobahn 38 bis auf die A143 bei Halle, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Erst nach mehr als 50 Kilometern gelang es den Beamten, das Auto des 48-Jährigen zu stoppen. Dieser leistete heftigen Widerstand. Ihm mussten nach Angaben der Polizei Handfesseln angelegt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille. Aufgefallen war er, weil er in Schlangenlinien über die A 38 gefahren war und dabei immer wieder die Leitplanken touchiert hatte.

Von LVZ